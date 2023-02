Messsonden überwachen die Radioaktivität in Deutschland. Auf einer Bundesamt-Karte sind die Strahlenwerte verzeichnet. Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Radioaktivität in Deutschland Wie hoch ist die Strahlenbelastung in Ihrer Region? Diese Karte verrät es Von Maximilian Matthies | 08.02.2023, 06:00 Uhr

Eine interaktive Karte zur Radioaktivität zeigt die Strahlenbelastung an verschiedenen Messstellen in Deutschland an – auch in Ihrer Region.