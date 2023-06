Die Unruhen in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen dauern an. Foto: AP up-down up-down 40.000 Polizisten im Einsatz 17-Jähriger erschossen: Erneut nächtliche Krawalle in Frankreich und | 29.06.2023, 08:04 Uhr | Update vor 10 Min. Von afp dpa | 29.06.2023, 08:04 Uhr | Update vor 10 Min.

Nach dem Tod eines 17-jährigen Jungen bei einer Polizeikontrolle dauern die Unruhen in Frankreich an – Randalierer haben sich in etlichen Städten in der Nacht wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Mit einem Großaufgebot verhinderten die Beamten eine Eskalation.