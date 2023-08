Bei Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mit, wie russischen Agenturen meldeten. Insgesamt sollen zehn Menschen bei dem Absturz gestorben sein.

Erst kürzlich tauchte ein Video auf, das den Wagner-Chef Prigoschin zeigte. Der rund 40 Sekunden lange Clip, der Prigoschin in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand zeigt, sei in einem afrikanischen Land aufgenommen worden, teilte der der Söldnergruppe Wagner nahestehende Telegram-Kanal „Grey Zone“ mit. Genauere Informationen wurden nicht genannt. Unabhängig überprüft werden konnte der Aufnahmeort zunächst nicht.

Mehr Infos in Kürze.