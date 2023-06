Niederlage vor Gericht für Prinz Harry Foto: Pool Daily Mirror via AP up-down up-down Royal im Zeugenstand Historische Aussage: Prinz Harry heute in Bespitzelungsprozess im Kreuzverhör Von dpa | 06.06.2023, 07:30 Uhr

Liebe, Partys, Drogen – was auch immer Prinz Harry machte oder gemacht haben soll, es stand kurz darauf in der Zeitung. Häufig aber sollen die Blätter illegal an die Informationen gekommen sein. Nun rüstet sich Großbritannien für einen historischen Gerichtstag.