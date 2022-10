Der Physik-Nobelpreis wurden traditionell in Stockholm vergeben. Foto: dpa/Angela Weiss up-down up-down In Stockholm Physik-Nobelpreis geht an drei Quantenforscher Von dpa | 04.10.2022, 11:53 Uhr | Update vor 18 Min.

Der Nobelpreis in Physik geht in diesem Jahr an drei Forscher aus Frankreich, USA und Österreich. In den vergangenen beiden Jahren erhielten den Preis auch deutsche Wissenschaftler.