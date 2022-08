Netto ist für seine lautstarke Werbung bekannt. FOTO: imago images/Martin Wagner up-down up-down Alles Preistreiberei? „Mondpreise“: Netto greift Mars mit provokanter Werbung an Von Kim Patrick von Harling | 17.08.2022, 14:32 Uhr

Der Discounter Netto hat eine neue Werbung in Umlauf gebracht – und diese hat es in sich. Denn anstatt sich auf seine Stärken zu besinnen, greift das Unternehmen den bekannten Süßigkeitenproduzenten Mars an.