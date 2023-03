Kerzen und Blumen liegen in einem Wald im südlichen Nordrhein-Westfalen, wo die zwölfjährige Luise F. getötet wurde. Foto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Trauer in Freudenberg Fall der getöteten Luise: Polizei kontrolliert Hass-Postings gegen mutmaßliche Täterinnen Von dpa | 16.03.2023, 09:07 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Donnerstag ist an der Schule der getöteten Luise in Freudenberg langsam die Rückkehr zum regulären Unterricht erfolgt. Gleichzeitig nehmen die Hass-Postings gegen die 12- und die 13-jährigen Täterinnen in den sozialen Medien zu.