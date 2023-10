Beliebte Attraktion Louvre-Museum in Paris wegen Bombendrohung geschlossen Von Jakob Patzke | 14.10.2023, 13:17 Uhr | Update vor 53 Min. Wegen einer Bombendrohung ist der Louvre in Paris geschlossen worden. Archivfoto: dpa/Elko Hirsch up-down up-down

Nach einer Bombendrohung gegen das Louvre-Museum in Paris ist die Attraktion am Samstag geschlossen worden. Offenbar steht die Maßnahme in Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff im nordfranzösischen Arras.