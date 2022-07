Lady Gaga gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. FOTO: dpa/Invision/AP/Matt Sayles up-down up-down Sängerin in Düsseldorf Einziges Konzert in Deutschland: Fans belagern Hotel von Lady Gaga Von dpa | 16.07.2022, 15:30 Uhr

Über drei Jahre ist es her, dass die US-amerikanische Sängerin Lady Gaga ein Konzert in Deutschland gegeben hat. Nun gastiert der Superstar für einen einzigen Auftritt in Düsseldorf – wo sie von ihren Anhängern sehnlichst erwartet wird.