Polizeitaucher suchten in der Delmenhorster Graft nach Hinweisen, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Foto: Nonstopnews Frau in Auto angeschossen Nach Kopfschuss in Delmenhorst: Polizeitaucher suchen nahegelegenes Gewässer ab , Eyke Swarovsky und | 13.02.2023, 13:15 Uhr | Update vor 51 Min. Von Lea Borner dpa | 13.02.2023, 13:15 Uhr | Update vor 51 Min.

Nach dem Kopfschuss auf eine Frau an der Moltkestraße in Delmenhorst am Freitag hat nun die Mordkommission übernommen und Taucher in die Graft geschickt. Jetzt ist überraschend der Ehemann der Verletzten in den Fokus der Ermittlungen gerückt.