War ein Mann in Australien noch am Leben, als der Reißverschluss des Leichensackes geschlossen wurde? Skandal in Australien Lebendig im Leichensack: Der rätselhafte Fall des Kevin Reis Von Barbara Barkhausen | 09.10.2022, 10:38 Uhr

In Westaustralien hat die Behauptung eines Arztes für Furore gesorgt. Der Mediziner glaubt, dass ein 55-jähriger Australier noch am Leben war, als er ins Leichenschauhaus gebracht wurde. Was ist passiert?