In der Nähe von Ulm hat ein Mann am Montagmorgen zwei Schülerinnen angegriffen, eine von ihnen erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Foto: Ralf Zwiebler/z-media/dpa up-down up-down Baden-Württemberg Nach Überfall auf zwei Schülerinnen: 14-Jährige ist tot Von Lorena Dreusicke | 05.12.2022, 12:16 Uhr | Update vor 9 Min.

Zwei Schülerinnen sind am Montagmorgen in Illerkirchberg auf dem Schulweg von einem Mann angegriffen worden. Die Verletzungen des einen Mädchens waren so schwer, dass sie kurze Zeit später verstarb.