Traute seinen Augen nicht: Als David Lundt die Restmüll-Tonne seiner Tischlerei wieder auf den Hof schieben wollte, fand er die Kadaver der beiden Schafe, die dort illegal entsorgt wurden. Foto: Sarah Heider up-down up-down Fall in Mecklenburg-Vorpommern Illegaler Ekel-Müll: Mann findet tote Schafe in seiner Restmüll-Tonne Von Sarah Heider | 17.02.2023, 15:26 Uhr

Gruselfund im Müll von David Lundt: Für die Entleerung hat der Tischler seine Tonne über Nacht in Roggendorf (MV) an die Straße gestellt. Doch am nächsten Morgen war die Tonne noch voller – dazugekommen sind fremde Schlachtabfälle.