Das Affenpockenvirus breitet sich auch in Deutschland aus. Ein Mann ist bei Twitter mit seiner Infektion an die Öffentlichkeit gegangen. FOTO: IMAGO IMAGES / Bihlmayerfotografie Gegen das Stigma „Ich habe Affenpocken“: Betroffener berichtet von Infektion Von Flora Hallmann | 15.06.2022, 19:00 Uhr

Noch gibt es viele Fragezeichen zu den Affenpocken: Wie genau steckt man sich an, wie gefährlich kann uns das Virus werden, wie fühlt sich eine Infektion an? Bei Twitter geht ein Mann mit seiner Infektion an die Öffentlichkeit – und ins Detail.