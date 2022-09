Am Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. durfte Harry nicht in Uniform teilnehmen. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire/Jane Barlow up-down up-down Zwei neue Bücher erscheinen Nach Tod der Queen: Neue Vorwürfe gegen Harry und Meghan Von dpa | 26.09.2022, 10:30 Uhr

Die Staatstrauer um die verstorbene Queen Elizabeth II. ist gerade vorbei, da bröckelt der häusliche Frieden in der englischen Königsfamilie weiter. Harry und Meghan werden in neuen Büchern und der Presse in England scharf angegangen.