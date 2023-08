Nur auf dem Hinterrad, dafür aber doppelt so schnell wie erlaubt, ist ein unbekannter Motorradfahrer im westfälischen Hamm in eine Geschwindigkeitskontrolle gerast und dabei geblitzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der Fahrer am frühen Freitagabend mit 143 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs, als die Radarfalle zuschnappte. Ihm drohen ein Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber der „Bild“: „Solche waghalsigen Manöver haben im normalen Straßenverkehr nichts verloren. Man gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.“