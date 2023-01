Auch am Wochenende kann es stellenweise wieder rutschig werden. Foto: dpa/Armin Weigel up-down up-down Wettervorhersage Kein Schnee mehr, aber weiter Glättegefahr: So wird das Wetter am Wochenende in Schleswig-Holstein Von Laurena Erdmann | 26.01.2023, 13:48 Uhr

Am Wochenende wird es in Schleswig-Holstein keinen Schnee geben, allerdings sollten Sie sich auf Glatteis durch überfrierende Nässe oder durch Reif einstellen. So wird das Wetter am letzten Januar-Wochenende.