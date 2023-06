Nach dem Abzug internationaler Truppen übernahmen die Taliban wieder die Kontrolle in Afghanistan und terrorisieren seitdem die Bevölkerung. Der britische Youtuber und selbsternannte Extremtourist Miles Routledge besuchte die Dschihadisten. Danach verschwand er. Foto: dpa/AP/Rodrigo Abd up-down up-down Britischer Youtuber „Zum Spaß“ bei den Taliban: Gefahrentourist Miles Routledge verschwunden Von Elena Panagiotidis | 14.06.2023, 14:29 Uhr

Reisewarnungen halten ihn nicht ab, sie stacheln ihn an: Der britische Youtuber Miles Routledge fährt „zum Spaß“ an die gefährlichsten Orte der Welt. In Afghanistan besucht er die Taliban. Dann verliert sich seine Spur.