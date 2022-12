Blick auf die Mauern der Justizvollzugsanstalt Burg. Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Gefängnis in Burg Halle-Attentäter nimmt Bedienstete als Geiseln Von dpa | 13.12.2022, 06:42 Uhr

Bei dem Geiselnehmer im Gefängnis in Burg handelt es sich um den Halle-Attentäter Stephan Balliet. Er wurde wegen des Terroranschlags auf die Synagoge in Halle und dem Mord an zwei Menschen zur Höchststrafe verurteilt.