Acht Vermisste in Wohnhaus Nach Gebäudeeinsturz in Marseille: Vier Tote identifiziert – zwei weitere Tote gefunden Von dpa | 10.04.2023, 09:17 Uhr | Update vor 48 Min.

Entsetzen in Frankreich: Mitten in der Nacht zum Ostersonntag ist in Marseille ein Haus eingestürzt. Acht Bewohner gelten als vermisst. Jetzt wurden unter den Trümmern ein fünfter und sechster Toter gefunden, die ersten vier wurden identifiziert.