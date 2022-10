Flüchtlingsunterkunft abgebrannt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Brand in Hotel für Geflüchtete: Politisches Motiv vermutet Von dpa | 20.10.2022, 04:19 Uhr

Erst ein Hakenkreuz am Eingang, dann das Feuer: Mitten in der Nacht müssen Geflüchtete aus der Ukraine ihre Unterkunft in Mecklenburg-Vorpommern verlassen. Der Staatsschutz ermittelt.