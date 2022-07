Der Modedesigner Harald Glööckler hat sich in einem Interview zu seiner Erkrankung geäußert. FOTO: dpa/Uwe Anspach up-down up-down Schwer behandelbar Harald Glööckler spricht über Krankheit: Was ist das Fibromyalgie-Syndrom? Von Jakob Patzke | 14.07.2022, 14:59 Uhr

Schmerzen, Schwellungen, Lähmungserscheinungen: In einem Interview hat Harald Glööckler über seine unheilbarer Krankheit gesprochen. Demnach leide der Modedesigner am sogenannten Fibromyalgie-Syndrom. Was es mit der Erkrankung auf sich hat.