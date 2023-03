In Reutlingen ist eine Durchsuchung bei Reichsbürgern eskaliert. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Einsatz auch im Norden Durchsuchung eskaliert: SEK-Beamter bei Razzia gegen Reichsbürger angeschossen Von dpa | 22.03.2023, 10:06 Uhr | Update vor 38 Min.

Seit dem Morgen läuft eine Razzia bei sogenannten Reichsbürgern in mehreren Bundesländern, darunter auch in Niedersachsen. In Baden-Württemberg eskalierte die Untersuchung – und Schüsse fielen, ein SEK-Beamter wurde verletzt. Das ist bisher bekannt.