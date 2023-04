Sechs Tage nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio wurde ein 26-jähriger Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt - nun droht ihm nach einem DNA-Test weiterer Ärger. Foto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Tatverdächtiger schweigt in U-Haft DNA-Spur: Fitnessstudio-Verdächtiger soll vorher einen Menschen getötet haben Von dpa | 27.04.2023, 13:00 Uhr | Update vor 5 Min.

Dieser DNA-Abgleich hatte es in sich: Der mutmaßliche Täter der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio steht nun auch im Verdacht, bereits Tage zuvor in der Nähe einen Menschen tödlich verletzt zu haben.