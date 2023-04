Die Polizei rückte zum Einsatz in der Duisburger Innenstadt an. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Mutmaßliche Täter auf der Flucht Polizeieinsatz in Duisburg: Berichte über Messerangriff in Fitnessstudio Von dpa | 18.04.2023, 19:46 Uhr

In der Duisburger Altstadt hat am Dienstagabend ein größerer Polizeieinsatz begonnen. Die Federführung habe dabei die Essener Polizei, sagte ein Sprecher. Nähere Details nannte er zunächst nicht. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort“, schrieb die Polizei auf Twitter. Laut WDR sollen zwei Täter in einem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Nach Informationen der „Bild“ soll die Polizei von einer Amok-Tat ausgehen. Demnach sollen der oder die Täter noch auf der Flucht sein.