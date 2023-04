Nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach dem Tatverdächtigem. Ein Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Foto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Suche nach flüchtigem Täter Blutige Attacke in Duisburger Fitnessstudio: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos Von dpa | 21.04.2023, 18:26 Uhr

Bluttat in einem Fitnessstudio in Duisburg: Überwachungskameras zeichnen den Tatverdächtigen auf. Die Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos. Welche Spuren die Ermittler verfolgen und was bislang über die Attacke bekannt ist.