Die brasilianische Drogenmafia vertauscht Gepäckstücke, um große Mengen Kokain zu transportieren. Dabei nimmt sie bewusst in Kauf, dass Unschuldige verhaftet werden. Drogenmafia vertauscht Gepäck Drogen-Albtraum am Flughafen – zwei mutmaßlich Unschuldige in Frankfurt verhaftet Von Tobias Käufer | 13.04.2023, 13:00 Uhr

Am Flughafen in Sao Paulo decken Behörden auf, wie Helfer der Drogenmafia Gepäckstücke vertauschen. Nun sitzen zwei Brasilianerinnen in Deutschland offenbar unschuldig in Haft.