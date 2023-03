Die Flughäfen werden von Verdi weitgehend bestreikt. 380.000 Geschäfts- und Privatreisende müssen laut Flughafenverband ADV am Boden bleiben. Betroffen ist auch der größte Airport in Frankfurt. Foto: AFP/BORIS ROESSLER up-down up-down Live Streik am Montag im Liveticker Deutschland-Streik aktuell: Bahn, Busse und Flughäfen lahmgelegt Von afp/dpa/red | 27.03.2023, 06:10 Uhr

Ein beispielloser Warnstreik bremst am Montag, 27. März, Deutschland aus: Zu Arbeitsniederlegungen kommt es an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen. Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr komplett ein, Flughäfen sind dicht. Alle Infos in unserem Liveticker.