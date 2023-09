Wissenschaftler und Mediziner warnen vor einer wachsenden Verbreitung von Dengue-Fieber in Europa. Das von tropischen Mückenarten wie der Asiatischen Tigermücke und der Gelbfiebermücke, übertragene Dengue-Virus tritt mittlerweile nicht mehr nur in tropischen Gebieten auf. Jetzt kam es zu einzelnen Dengue-Fällen am Gardasee, berichtet das in Köln ansässige Wissenschaftsportal Science Media Center am Mittwoch. Das Besondere dort: Laut europäischer Seuchenbehörde haben sich die Betroffenen in Italien mit dem Tropenvirus infiziert. Keiner von ihnen war auf Reisen.

Auch in Deutschland gibt es Fälle

Längere Hitzeperioden sorgen dafür, dass das krankmachende Virus länger in den Mücken zirkulieren kann. „Seit 2010 werden in südeuropäischen Ländern regelmäßig einzelne Übertragungen des Dengue-Virus registriert“, sagt der Mediziner Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des Centrums für Reisemedizin in Düsseldorf. Auf der vor Marokkos Küste liegenden portugiesischen Insel Madeira sei das Virus mittlerweile sogar dauerhaft heimisch, so die Wissenschaftler.

Auch in Deutschland kommt die Asiatische Tigermücke mittlerweile vor: in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, aber auch stellenweise in Fürth, Jena oder Berlin, erklärt Christina Frank vom Robert Koch Institut in Berlin. Eine Übertragung von Dengue-Viren sei bislang jedoch nicht bekannt. Bei den über 1000 Erkrankungen jährlich in der Bundesrepublik handele sich um eingeschleppte Infektionen, meist aus Südostasien. Knapp jede dritte Erkrankung wurde in Thailand erworben.

„Keine harmlose Virusinfektion“

„Dengue ist keine harmlose Virusinfektion. Kleine Kinder sind vor allem gefährdet“, erklärt Sebastian Ulbert vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Eine antivirale Behandlung gegen Dengue gibt es derzeit nicht. Zugelassen sind zwei Impfstoffe. Der erste – Dengvaxia von Sanofi – ist aufgrund von Komplikationen bei Gesunden, die noch nicht infiziert waren, mittlerweile jedoch auf Personen im Alter von neun bis 45 Jahren beschränkt, die in einem Endemiegebiet leben und zuvor bereits eine Dengue-Infektion durchgemacht haben. Der zweite – Qdenga von Takeda – wurde erst im Dezember durch die EU-Kommission zugelassen; er hat weniger Nebenwirkungen.

Die Mediziner verweisen darauf, dass die Dunkelziffer bei den Infektionen bedeutend höher liegt. Denn nur rund jede vierte Infektion mache sich überhaupt bemerkbar. "Die Ausbreitung von Dengue ist fast nicht aufzuhalten", analysiert deshalb Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin am Uniklinikum Tübingen. Übertragungsketten könnten wegen fehlender Sichtbarkeit nicht unterbrochen werden. Das sei anders als bei Malaria, wo Betroffene schnell sehr krank werden.

Virus könnte sich etablieren

„Eine wichtige Botschaft ist, dass die hiesige Medizin künftig viel stärker an eigentlich der Tropenmedizin vorbehaltene Krankheiten denken muss“, sagt Kremsner. Für Reisende und die behandelnden Ärzte sei es daher wichtig, einen typischen Dengue-Verlauf frühzeitig zu erkennen. Nach einer kurzen Inkubationszeit von nur 4 bis 7 Tagen beginnt die Erkrankung meist plötzlich mit hohem Fieber, starken Gliederschmerzen und Kopfschmerzen, die hinter den Augen lokalisiert sind. Oft entwickeln die Betroffenen auch einen flächigen Hautausschlag. Meist hört das Fieber nach vier bis fünf Tagen von selbst wieder auf.

Am Gardasee sind mehrere Menschen am Dengue-Fieber erkrankt. Symbolfoto: imago images/Jöran Steinsiek

In rund einem Prozent der Fälle entwickelt sich ein schweres Dengue-Fieber mit Schock, Gerinnungsstörungen, Blutungen und Multiorganversagen. Warnsignale seien anhaltendes Erbrechen, Luftnot, Schleimhautblutungen, eine vergrößerte Leber, aber auch Verhaltensänderungen wie eine Lethargie oder Unruhe, sagt Reisemediziner Jelinek und betont, dass schwere Verläufe meist erst bei der zweiten Dengue-Infektion auftreten.

Ob mit oder ohne Impfung: Auf einen effektiven Schutz vor den überwiegend tagaktiven Tigermücken sollten Reisende auf keinen Fall verzichten, betonen die Experten. Anti-Mückensprays, Mückengitter und Moskitonetze können helfen, Stiche zu vermeiden.