Landeskriminalamt ermittelt Clan-Fehde in Berlin? Schüsse auf Lokal abgefeuert Von dpa | 04.07.2023, 19:31 Uhr

Alarm bei der Polizei in Berlin: In der Nacht zu Dienstag meldete ein anonymer Anrufer Schüsse am Lokal eines bekannten arabischstämmigen Clan-Mitgliedes. Die Beamten fanden im Anschluss Einschusslöcher am Gebäude.