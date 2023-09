Am Donnerstag wird es laut: Beim bundesweiten Warntag am 14. September wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) einen Probealarm auslösen. Gegen 11 Uhr sollen 38.000 Sirenen im Land heulen – und mehr als 50 Millionen Smartphones einen lauten Alarm generieren.

So funktioniert die Warnung über Cell Broadcast

Mit einer Testnachricht auf dem Handy sind im Dezember 2022 viele Menschen in Deutschland auf das Warnsystem „Cell Broadcast“ aufmerksam gemacht worden. Am 23. Februar wurde der sogenannte DE-Alert offiziell eingeführt. Seitdem wurde er schon dutzende Male genutzt.

Jetzt steht der nächste flächendeckende Probealarm an. Die Meldung, die Sie auf Ihr Handy erhalten, sieht aus wie eine SMS. Sie wird auf den Sperr- beziehungsweise Startbildschirm gepusht und löst einen Alarmton aus. Der ertönt auch, wenn das Handy im Lautlos-Modus ist.

Mehr Informationen: Wie wird bei DE-Alert gewarnt? größer als Größer als Zeichen Im Falle einer Katastrophe sollen alle Handynutzer eine Art Eilmeldung mit Tonsignal auf ihr Gerät bekommen. Zuständig dafür ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Die Meldung wird über das Mobilfunknetz versendet. Somit erhält jedes Handy, das mit einer Funkzelle verbunden, also angeschaltet und nicht im Flugmodus ist, automatisch die Warnung. Nur neuere Betriebssysteme können die Nachricht empfangen: Alle iPhones (Apple) der Generation 6s oder aufwärts mit dem Betriebssystem iOS 16.1 oder 15.7.1 und 15.6.1 und Geräte mit dem Betriebssystem Android von der Version 11 an aufwärts.

Keine Warnung erhalten? Prüfen Sie die Einstellungen

Bei einigen Geräten muss der Empfang der „Cell-Broadcast“-Nachrichten aktiviert sein. Bei Apple lässt sich das über den Menüpunkt „Mitteilungen“ in der Rubrik „Cell Broadcast Alerts“ einstellen. Bei Android findet sich der Punkt in den Einstellungen unter „Sicherheit und Notfall“.

Leitstellen aktivieren 38.000 Sirenen

Laut einer Schätzung von Vodafone werden 50 Millionen Smartphones beim Probealarm am 14. September schrillen. Zudem stehen in ganz Deutschland etwa 38.000 Sirenen für den Probealarm zur Verfügung. Sie müssen wohl noch bis mindestens 2025 einzeln aktiviert werden.

„Die Sirenen müssen von den Leitstellen der Kommunen ausgelöst werden; da muss also jemand in der Leitstelle noch auf den Knopf drücken“, sagt BBK-Präsident Ralph Tiesler. Künftig sollen sie zentral vom Bund ansteuerbar sein. In der Praxis sind bundesweite Warnungen – abgesehen vom Probealarm – ohnehin der absolute Ausnahmefall. Meist wird lokal oder regional gewarnt, etwa vor Überflutungen oder Waldbränden.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz setzt neben Sirenen und Cell Broadcast noch auf weitere Warnwege, wie ein Video zeigt:

Informiert wird auch über Warn-Apps wie Nina, Warnungen in Radio und Fernsehen, Informationstafeln in Städten sowie Warnungen auf Bahnsteigen und in Zügen.

Beim ersten bundesweiten Warntag 2020 war vieles schiefgegangen, weshalb der damalige BBK-Chef, Christoph Unger, seinen Posten räumen musste. Beim zweiten Test am 8. Dezember 2022 lief es besser. „Insgesamt können wir mit einer Quote von rund 90 Prozent über alle Warnkanäle zusammen schon ganz zufrieden sein“, findet Tiesler.

(mit Material von dpa)