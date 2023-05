Wie konnte es zu diesem Versagen der Behördenkommen? Reza Nezamedin und seine Schwester wollen die ungerechte Behandlung bei ihrem Einreiseversuch nicht akzeptieren. Sie versucht weiterhin, vor den Taliban nach Bremerhaven zu fliehen. Zu ihrer Sicherheit ist das Gesicht der Frau verpixelt. Foto: Reza Nezamedin up-down up-down Einen Monat am Flughafen festgehalten Bremerhavener kämpft gegen die ungerechte Abschiebung seiner Schwester nach Afghanistan Von Luise Maria Langen | 13.05.2023, 11:00 Uhr

Eine Afghanin flieht vor den Taliban. Sie hofft, bei ihrem Bruder in Bremerhaven leben zu können. Doch in Frankfurt wird sie wochenlang am Flughafen festgehalten und dann abgeschoben. Wie konnte es dazu kommen?