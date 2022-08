Die Polizei brachte Patienten in Sicherheit. FOTO: imago images/onw-images up-down up-down Polizei meldet Bombendrohung Großeinsatz in Bremerhaven: Patienten werden aus Krankenhaus evakuiert Von dpa | 18.08.2022, 20:30 Uhr | Update vor 44 Min.

In Bremerhaven wurde am Donnerstagabend das Klinikum Mitte evakuiert - der Einsatz dauert an.