Angefangen hat es mit einem Handy-Foto, das eine Frau Mitte September im Zug der französischen Bahn SNCF aufgenommen und ins Internet gestellt hat. Zu sehen: eine auf dem Sitz herumkrabbelnde Bettwanze. Mehr als vier Millionen Mal binnen zwei Tagen wurde ihre Nachricht angesehen, die sich in eine ganze Serie einreihte. Eine andere Französin veröffentliche Fotos von Wanzenbissen auf ihren Beinen nach dem Besuch in einem Pariser Kino. Andere berichteten von Bettwanzen im Wartebereich des Flughafens Charles-de-Gaulle-Roissy oder in Vorortzügen. Plötzlich sind die Schädlinge – im übertragenen Sinne – in aller Munde, sogar von einer „Plage“ ist die Rede. Zehn Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris, bei denen rund sieben Millionen Menschen anreisen, wird das Problem besonders ernst genommen.

Dabei ist das Phänomen nicht neu, das etliche Städte weltweit betrifft – besonders in den Herbstmonaten, wenn viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen und Bettwanzen in ihrem Gepäck mitbringen. Der französischen Agentur für Nahrungssicherheit, Umwelt und Arbeitsschutz, Anses, zufolge waren zwischen 2017 und 2022 insgesamt elf Prozent aller französischen Haushalte von Bettwanzen befallen. Am häufigsten kommen sie in den größeren Städten vor, wo viele Menschen einander begegnen und auf engem Raum leben.

Nicht nur Wohnungen, sondern auch Internet „befallen“

Allerdings sei eine präzise Zählung kaum möglich, sagt der Insektenforscher Jean-Michel Berenger. Ihm zufolge stützt man sich deshalb vor allem auf die Geschäftszahlen der Firmen für Insektenbekämpfung: „In der Tat nimmt ihre Aktivität seit zwei Jahren zu.“ Die Lockdowns und Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie bremsten die Ausbreitung von Bettwanzen zeitweise. Momentan hätten sie aber nicht nur viele französische Wohnungen „befallen“, sondern auch die sozialen Netzwerke, so Berenger: Der aktuelle Hype dürfe nicht zur Hysterie führen, so wichtig die Sensibilisierung auch sei.

Gesundheitsminister Aurélien Rousseau sagte nun ebenfalls, es gebe keinen Grund für eine allgemeine Panik, um hinzuzufügen: „Aber wenn man Bettwanzen bei sich zuhause hat, ist das die Hölle.“ Auf der politischen Ebene lässt sich ein gewisser Aktivismus erkennen, nachdem die Fraktionschefin der Linkspartei in der Nationalversammlung, Mathilde Panot, der Regierung vorwarf, ihre Warnungen seit Jahren übergangen zu haben. Am nächsten Freitag will Premierministerin Élisabeth Borne mehrere Kabinettsmitglieder für ein Krisengespräch zusammenbringen, während Transportminister Clément Beaune ebenfalls die Vertreter der Transportindustrie eingeladen hat. Zugleich versuchte Beaune zu beschwichtigen. „Es gibt keinen signifikanten Anstieg des Phänomens von Bettwanzen in unseren öffentlichen Transportmitteln.“

Die finanzielle Dimension der Bettwanzen

Gefühlt und medial ist der Anstieg jedoch exponentiell. Deshalb machten mehrere Fraktionen in der Nationalversammlung nun eigene Vorschläge für Gesetzestexte, um zu zeigen, dass sie das Problem entschlossen angehen. Das Rathaus von Paris forderte, das Risiko eines Bettwanzen-Befalls mit in die verpflichtende Wohnungsversicherung aufzunehmen, damit die Haushalte die Kosten für eine professionelle Desinfektion nicht selbst tragen müssen. Diese können mehrere hundert, manchmal sogar mehrere tausend Euro betragen. „Weil es so teuer ist, verzichten manche auf eine Behandlung ihrer Wohnung und daraufhin werden auch benachbarte Wohnungen befallen“, warnte der stellvertretende Bürgermeister von Paris, Emmanuel Grégoire.

Laut der Agentur Anses wenden die Menschen in Frankreich pro Jahr 230 Millionen Euro für die Bekämpfung von Bettwanzen auf. Hinzu kommen 83 Millionen Euro Ausgaben für ihre Gesundheit, von Medikamenten gegen die Bisse bis zu Psychopharmaka gegen den psychischen Stress und Schlafprobleme, die folgen können.

Lesen Sie auch Böse Überraschung im Urlaub Bettwanzen aus dem Hotelzimmer mitgebracht: So wird man sie wieder los

Das französische Wort für Wanze ist zugleich ein Schimpfwort. „Punaise“ heißt so viel wie „verdammt“ und der lateinische Ursprung bedeutet eigentlich „übelriechend“. Das ist jedoch bei Bettwanzen nicht der Fall – was es umso schwieriger macht, sie aufzuspüren.