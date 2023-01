Vorfall am Brandenburger Tor: Ein dunkles Auto mit Stufenheck ist gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt gekracht, der Fahrer ist tot. Foto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Tödlicher Unfall in Berlin Leiche in Autowrack am Brandenburger Tor: Das ist bislang bekannt Von dpa | 16.01.2023, 06:17 Uhr

Am bekanntesten Wahrzeichen der Hauptstadt kommt es mitten in der Nacht zu einem tödlichen Vorfall. Ein Auto rast gegen eine Säule des Bauwerks. Im Wrack finden die Einsatzkräfte einen Toten. Was bislang über den Unfall bekannt ist.