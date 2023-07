Auf der Fehmarnsundbrücke hat es sich am Sonntag kilometerlang gestaut. Symbolfoto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Am Sonntag Brennendes Cabrio sorgt für stundenlange Staus auf der Fehmarnsundbrücke Von Jakob Patzke | 09.07.2023, 18:02 Uhr | Update vor 47 Min.

Wegen eines brennenden Cabrios ging auf der Fehmarnsundbrücke in Schleswig-Holstein am Sonntag stundenlang nichts mehr. Nach den Bergungsarbeiten konnte die Strecke am Abend wieder freigegeben werden.