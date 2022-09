Der aufgebahrte Sarg von Queen Elizabeth II. in Westminster Hall. Foto: AFP/James Manning up-down up-down Trauer um Elizabeth II. Zwischenfall in Westminster Hall: Mann stürmt zum Sarg der Queen , Sören Becker und | 17.09.2022, 08:52 Uhr Von Kim Patrick von Harling Maximilian Matthies | 17.09.2022, 08:52 Uhr

Zwischenfall am Sarg von Queen Elizabeth II.: Am Freitagabend ist ein Mann festgenommen worden, der in Westminster Hall laut Zeugenaussagen in Richtung des Sargs stürmte. In der Warteschlange kommt es zu einem sexuellen Übergriff. aktuellen Entwicklungen im Liveblog.