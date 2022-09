Keine Monarchin war so populär wie Elizabeth II. Ikonisch war sie und hatte dabei doch einen großmütterlichen Charme, war für ihren Witz bekannt. Ihre Tod, ihr Wirken und dessen Nachwehen dominieren seit Tagen die Medien. In Scharen kamen die Menschen nach London, um in der Westminster Abbey Abschied von ihrer Königin zu nehmen, standen teils über 24 Stunden in einer kilometerlangen Schlange.

Doch nicht nur Großbritannien trägt Trauer, auch hierzulande bewegt der Tod der Queen. Millionen verfolgten eins der größten Staatsbegräbnisse in der Geschichte am Montag im TV, gewiss flossen auch in Deutschland einige Tränen.

Zu diesem Anlass wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie der Tod der Queen auch betroffen macht. Stimmen Sie hier ab.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ