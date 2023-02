Ein Güterzug soll mehrere Menschen in Recklinghausen erfasst haben. Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Nordrhein-Westfalen Bahnunglück in Recklinghausen – womöglich mehrere Menschen erfasst Von dpa | 02.02.2023, 22:18 Uhr

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen (NRW) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei.