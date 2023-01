Protestiert ebenfalls gegen den Abriss des Dorfes Lützerath: Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Archivfoto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Prominente Unterstützung Mit Aufruf zur Demo: Luisa Neubauer kommt am Sonntag nach Lützerath Von dpa | 06.01.2023, 08:46 Uhr

Nach von Rangeleien geprägten Protesten in Lützerath will nun auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer am Sonntag (8. Januar) vor Ort demonstrieren. Sie ruft dazu auf, dies ebenfalls zu tun.