Meghan Markle ist in einer Kolumne der britischen Boulevardzeitung „Sun" schwer angegriffen worden. Hass-Kolumne in der „Sun" Aufruf zu Demütigung und Gewalt: Britischer Journalist greift Meghan Markle an Von Maria Lentz | 20.12.2022, 12:26 Uhr

Der britische Journalist Jeremy Clarkson hat Meghan Markle in einer Kolumne schwer angefeindet. Der Autor verweist auf eine brutale Szene aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“. Der Fall sorgt für Wirbel. Welche Strafe dafür in Deutschland drohen würde.