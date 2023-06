In Dortmund sind am Montag bei einem Angriff zwei Menschen verletzt worden. Symbolfoto: imago images/imagebroker up-down up-down Eine Person erlitt Stichverletzung Attacke in Dortmunder Fitnessstudio: Zwei Menschen schwer verletzt Von dpa | 05.06.2023, 19:24 Uhr

Am Montag kam es zum SEK-Einsatz in einem Dortmunder Fitnessstudio, weil zwei Menschen dort schwer verletzt wurden. Die Tat erinnert an einen ähnlichen Fall, der sich kürzlich in Duisburg zugetragen hatte.