Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda in Thüringen: Ein Mensch stirbt, acht weitere verletzt. Foto: Johannes Krey/Jkfotografie&tv/dpa up-down up-down Brand in Apolda Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Thüringen – ein Mensch stirbt Von dpa | 04.06.2023, 11:12 Uhr

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Thüringen kommt ein Mensch ums Leben. Was über den Brand in der Einrichtung in Apolda bekannt ist.