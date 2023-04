Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv starb ein italienischer Tourist. Foto: dpa/Ilia Yefimovich up-down up-down Proteste in Israel gehen weiter Nach mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv: Gewalt im Nahen Osten droht zu eskalieren Von dpa | 07.04.2023, 21:24 Uhr | Update vor 48 Min.

Am Karfreitag starb ein Tourist aus Italien bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv, im Westjordanland wurden zwei israelische Frauen getötet. Als Reaktion beschoss Israel Stützpunkte militanter Palästinenser. Zeitgleich hält der Widerstand gegen die Regierung Netanjahus an.