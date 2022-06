Ein Polizist fotografiert die beschädigte Ladenfront am Unfallort. Am Vortag war ein 29-jähriger hier mit seinem Auto in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche in eine Schülergruppe gefahren. FOTO: Fabian Sommer/dpa Antrag der Staatsanwaltschaft Tödliche Autofahrt in Berlin: 29-Jähriger soll in Psychiatrie gehen , Jakob Patzke , dpa und | 08.06.2022, 11:05 Uhr | Update vor 1 Std. Von Daniel Benedict afp | 08.06.2022, 11:05 Uhr | Update vor 1 Std.

In Berlin ist am Mittwoch ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Eine Lehrerin starb, 14 Schüler wurden verletzt, sechs von ihnen lebensgefährlich. Die Staatsanwaltschaft will den 29-jährigen Fahrer in einer Psychiatrie unterbringen lassen.