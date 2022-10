Eine partielle Sonnenfinsternis. /Archivfoto Foto: www.imago-images.de up-down up-down Spektakel in der Mittagspause Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober: Wann sie im Norden zu sehen ist Von Götz Bonsen | 17.10.2022, 11:01 Uhr

Der Mond knabbert die Sonne an: Am 25. Oktober haben vor allem die Menschen an der Ostsee bei guter Sicht ein Himmelsspektakel zur Mittagszeit zu bewundern. Denken Sie an Ihre Schutzbrille!