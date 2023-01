Die Polizei beendete die Aktion am späten Nachmittag. Foto: JOTO up-down up-down Frau klebt Hand an Gebäude fest Klimaaktivisten blockieren Einfahrt von RWE-Niederlassung in Hamburger Innenstadt Von shz.de | 16.01.2023, 17:15 Uhr

Umweltaktivisten haben am Montag die RWE-Zentrale in Hamburg blockiert. Eine Teilnehmerin der Aktion klebte ihre Hand an die Wand des Gebäudes.