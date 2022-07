Ein Mann wird mit einer Dosis des Affenpocken-Impfstoffs geimpft. FOTO: XinHua/dpa up-down up-down Bereits mehr als 16.000 Fälle Spanien meldet ersten Affenpocken-Todesfall in Europa Von dpa | 30.07.2022, 07:55 Uhr

Gerade erst hatte die WHO den Ausbruch zu einer „Notlage von internationaler Tragweite“ erklärt. Nun gibt es den ersten bestätigten Todesfall durch eine Affenpocken-Infektion in Spanien – wohl den ersten in Europa.