Auf diesem Hof wurden die Schweine monatelang nicht gefüttert. FOTO: Stefanie Adomeit up-down up-down Vor Gericht Landwirt lässt 300 Schweine verhungern Von Stefanie Adomeit | 29.06.2022, 16:39 Uhr

Nach dem Tod von knapp 300 Schweinen auf einem Bauernhof in Hilter wurde der Bauer am Mittwoch zu einer Geldstrafe verurteilt. Er habe das Leiden der Tiere monatelang in Kauf genommen.