Nach dem Konsum von Ecstasy ist eine 18-jährige Frau in Halle gestorben. Symbolfoto: dpa/Keystone/Ennio Leanza Ermittlungen gegen 21-Jährigen Erneuter Drogentod? 18-Jährige stirbt in Halle nach Einnahme von Ecstasy Von dpa | 30.06.2023, 15:52 Uhr

Schon wieder ist eine junge Frau mutmaßlich durch den Konsum von Ecstasy gestorben. In Halle in Sachsen-Anhalt wurde eine 18-Jährige tot in einer Wohnung gefunden. Auch zum Tod einer 15-Jährigen im brandenburgischen Rathenow gibt es neue Erkenntnisse.